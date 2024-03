Cateno De Luca a Foggia: “libertà è la parola chiave che caratterizza la mia vita” | FOTO

StrettoWeb

Tour pugliese per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, impegnato nella costruzione di una lista in vista delle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno. “Libertà è la parola chiave che caratterizza la mia vita. Anche di questo abbiamo parlato oggi pomeriggio a Foggia. Siamo partiti dal mio libro ‘Non tutto è successo’ per raccontare cosa deve ancora accadere. Stiamo lavorando ad un progetto importante che passo dopo passo vede crescere il nostro movimento anche in vista dell’appuntamento elettorale per le europee“, rimarca De Luca.

“Un ringraziamento speciale alla Commissaria provinciale di Sud chiama Nord di Foggia, l’on. Marialuisa Faro , per l’impegno a radicare la presenza di Sud chiama Nord sul territorio. È stata un’occasione preziosa per affrontare temi cruciali legati al nostro progetto “Libertà” per l’Europa e per ribadire l’importanza di unire le forze per portare avanti il nostro messaggio: meno Europa, più equità“, conclude De Luca.

