Catanzaro, gettano rifiuti in strada ma fioccano le multe: il Sindaco installa le telecamere e li becca, “tolleranza zero”

“Più di cinquanta persone incastrate dalle telecamere nell’atto di abbandonare i rifiuti sulle strade comunali. E’ tolleranza zero verso i trasgressori che non rispettano le regole della raccolta differenziata, grazie all’ausilio delle foto trappole installate, in diversi punti delle città, per identificare e punire gli incivili che conferiscono illecitamente i rifiuti. I soggetti sono stati colti sul fatto dall’occhio elettronico in viale Fortuna, via Stretto antico e via Acri ed è in corso la loro identificazione da parte della Polizia Locale”.

Comincia così la nota del Comune di Catanzaro con cui l’ente annuncia le misure atte a punire i trasgressori, cioè coloro che sono stati beccati mentre gettavano rifiuti in strada. “Tolleranza zero per chi sporca e pregiudica i diritti della stragrande della popolazione che invece vuole una città pulita e ordinata. Telecamere in funzione e multe per chi lascia i rifiuti in strada”, le parole del Sindaco Nicola Fiorita su Facebook. A corredo tutte le immagini pubblicate dalle telecamere.

L’Assessore all’ambiente: “pugno duro”

Ma a parlare è anche l’Assessore all’Ambiente, Giorgio Arcuri: “in esecuzione della nuova norma nazionale, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre, che stabilisce l’applicazione di un’ammenda e non più una sanzione amministrativa nel caso di abbandono di rifiuti, sarà applicato il pugno duro nei confronti di coloro che gettano per strada la spazzatura. La stragrande maggioranza dei cittadini si comporta in modo corretto, rispettando le regole, ma, purtroppo, i comportamenti illeciti di pochi rischiano di pesare sulle condizioni ambientali e sulle casse comunali, provocando costi imprevisti per il recupero dei rifiuti abbandonati”.

L’assessore Arcuri ha voluto ringraziare la collega con delega alla sicurezza, Marinella Giordano, il Comandante della Polizia locale, Vincenzo Ruocco, e gli operatori del nucleo polizia ambientale per il grande impegno profuso, annunciando che i controlli con le foto trappole continuano in maniera itinerante a tappeto in tutti i quartieri. “La sinergia tra sorveglianza fissa e presidio mobile costituisce un deterrente ed una prova documentale per contrastare le condotte illecite di abbandono dei rifiuti. Auspicando una sempre più fattiva collaborazione con i cittadini, porteremo avanti una battaglia senza tregua per assicurare un volto migliore alla nostra città”.

