A Catanzaro rifacimento delle strisce stradali “vibro rumorose” sulla SS173

Lungo la strada statale 713 ‘Trasversale delle Serre’ sono in corso gli interventi di rifacimento delle strisce stradali ‘vibro rumorose’, in prossimità della rotonda nel Comune di Chiaravalle Centrale, dal km 31,550 al km 32,000, in provincia di Catanzaro.

Le attività, mediante l’utilizzo di una vernice bicomponente, prevedono il ripristino di questa speciale tipologia di segnaletica che è utilizzata per allertare il conducente di un veicolo dell’approssimarsi di un tratto stradale dove viene richiesta maggiore attenzione (incroci, attraversamenti ecc.). Nello specifico, quando lo pneumatico del mezzo in transito passa al di sopra di una strisca vibrorumorosa, il conducente avverte una leggera ripetuta vibrazione e un rumore che avvisa l’utente del superamento della linea allertandolo.

Al fine di arrecare il minor disagio possibile all’utenza stradale, il cantiere procederà alla riduzione di carreggiata stradale solo nei tratti interessati dalle attività.

