A Catanzaro parte il progetto “Le Français en herbe” per i più piccoli

Imparare ed appassionarsi al francese sin da piccoli attraverso il gioco: questo è “Le Français en herbe”, il progetto dell’Alliance Française di Catanzaro pensato e costruito per bambini dai 4 agli 8 anni. Un corso di francese, gratuito, per le giovanissime generazioni per guidarle a conoscere la delicata ed elegante lingua d’Oltralpe attraverso musiche e attività didattico-funzionali.

L’iniziativa, voluta e promossa dalla presidente dell’Alliance Française di Catanzaro, Fernanda Tassoni, è stata ideata dalla professoressa madrelingua Nadège Lemarchand, diretta dalla professoressa madrelingua Nathalie Lazzarotto e condotto dalle giovani socie dell’Alliance Française, Anna Maria Palaia e Roberta Palasciano.

Gli appuntamenti si svolgono ogni martedì, alle ore 17, nella raffinata sede del Circolo di Catanzaro 1871 per gentile disponibilità della presidente Paola Gualtieri. Il 30 aprile si svolgerà la cerimonia di chiusura del percorso con la consegna degli attestati a tutti i

partecipanti che stanno dimostrando grande entusiasmo. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Consolato Onorario di Francia a Catanzaro.

