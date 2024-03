Catanzaro, inaugurato il ponte che collega Via Gioacchino Da Fiore a Via Barrio

StrettoWeb

“Inaugurato il sovrappasso pedonale che collega Via Gioacchino Da Fiore e Via Barrio”. Così, sui social, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita annuncia il nuovo ponte pedonale in città. “Oggi abbiamo inaugurato un’opera molto attesa dalla popolazione, un nodo cruciale per la viabilità catanzarese e in particolare per questi quartieri. Con il sovrappasso che collega via Gioacchino Da Fiore e via Barrio aumentiamo la sicurezza dei cittadini che vogliono spostarsi a piedi”, continua il primo cittadino calabrese.

“Pochi giorni fa abbiamo – aggiunge poi Fiorita – inaugurato il parco giochi di via Massara, mentre sono iniziati i lavori del parco di via Genziana: si tratta di interventi in una zona della città che per troppo tempo è stata dimenticata ma che, grazie alla determinazione di tecnici e amministratori comunali, è finalmente al centro della strategia di sviluppo della nostra città”.

