Il Catanzaro stecca: Fulignati sfortunato, la Reggiana passa al Ceravolo

Tanto fumo e niente arrosto. Anzi, per la precisione, tanto possesso e zero concretezza. Si può riassumere così – ed è anche strano, per una squadra che segna tanto – la partita di oggi del Catanzaro, che ha capitolato in casa contro la Reggiana di Nesta, cinica e fortunata. Al Ceravolo finisce 0-1 e per la squadra giallorossa fallisce l’aggancio, quel salto di qualità che ci si poteva aspettare dopo i recenti risultati positivi.

La partita

Non gioca male, la squadra di Vivarini; sicuramente meglio dell’andata. Ma sbatte contro il muro ospite, che passa praticamente alla prima occasione: Girma tira dal limite, la palla finisce sul palo, sbatte sulla schiena di Fulignati (che si era disteso per parare) e finisce in rete; autorete del portiere e 0-1, al 12′. Il risultato non cambierà più, nonostante la pressione del Catanzaro. La squadra calabrese palleggia molto, ha il pallino del gioco e il dominio del campo, schiaccia l’avversario e lo mette alle strette. Ma, di gol, nemmeno l’ombra. La Reggiana si piazza bene, si chiude in maniera ordinata e approfitta di un attacco giallorosso stranamente spuntato e impreciso. Fino al 95′, con l’arrembaggio finale. Finale che, tra l’altro, vede un po’ di scintille, con la rabbia di Vivarini per un recupero che si aspettava più corposo e quella di Nesta che controbatte inferocito in panchina.

Risultati Serie B, 29ª giornata

Cosenza-Cittadella 0-0

Modena-Feralpisalò 2-3

Spezia-Sudtirol 2-1

Catanzaro-Reggiana 0-1

Cremonese-Como 2-1

Pisa-Ternana 1-0

Classifica Serie B

Parma 62 Cremonese 56 Como 52 Venezia 51 Catanzaro 48 Palermo 46 Brescia 38 Cittadella 37 Pisa 37 Reggiana 36 Modena 36 Sudtirol 35 Sampdoria 34 Bari 34 Cosenza 34 Spezia 30 Ternana 29 Ascoli 28 Feralpisalò 27 Lecco 21

