Catanzaro, i cani lasciano “ricordini” e il Sindaco si imbufalisce: “vergognatevi”

“Vergognatevi! Sì, i proprietari di cani che non raccolgono i ricordini dei loro animali si devono vergognare. Perché dimostrano di non avere rispetto della città, del suo decoro e perfino dei loro amici a quattro zampe che sono assolutamente incolpevoli. La Polizia Locale sta operando una stretta su questo fenomeno e sono cominciate a fioccare le multe”. Così, sui social, il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, arrabbiatissimo coi proprietari dei cani che lasciano i “ricordini”.

“Le 112 carcasse rimosse (con relative denunce per i proprietari che è stato possibile identificare), gli allacci abusivi alla rete idrica scoperti dai nostri vigili e ora l’operazione per contrastare le deizioni canine, dimostrano che questa Amministrazione sta avendo il coraggio di affermare le regole. Prima si chiudeva un occhio, anzi due, e lo si è fatto per troppo tempo. Certo, la battaglia è lunga, ma come recita un antico detto “cosa fatta capo ha”, aggiunge.

