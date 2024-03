Catania, finalmente una vittoria: battuto l’Audace Cerignola

StrettoWeb

Dopo quattro partite, in cui erano arrivati solo due punti, il Catania torna a vincere e lo fa in casa contro l’Audace Cerignola, centrando la seconda vittoria nelle ultime dieci, escludendo la Coppa Italia Serie C. Al Massimino finisce 2-1 grazie a una rete di Zammarini all’83. Il vantaggio era arrivato al 35′ con Chiricò. Nella ripresa, all’ora di gioco, il pari di Malcore, poi però il nuovo gol rossoblu della mezz’ala nel finale.

Con questo successo, il Catania allontana la zona pericolosa, aggancia il Foggia e si riavvicina a metà classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo la gara di stasera.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 67 Benevento 58 Avellino 54 Picerno 54 Taranto 49 Casertana 48 Crotone 46 Giugliano 46 Latina 44 Sorrento 41 Audace Cerignola 40 Acr Messina 40 Foggia 39 Catania 39 Potenza 37 Turris 32 Monopoli 29 Virtus Francavilla 27 Monterosi Tuscia 24 Brindisi 19

