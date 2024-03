Catania, ennesimo tonfo: il Giugliano passa per 2-3 all’88’, è notte fonda

StrettoWeb

In vantaggio, rimontato, pareggia e si fa beffare. Ennesima partita incredibile ed ennesimo tonfo per il Catania, che perde ancora. Nel match di stasera al Massimino, è il Giugliano a vincere, per 2-3, con una rete all’88’. E pensare che la gara si era messa bene, con il vantaggio di Cianci dopo due minuti: poi la rimonta ospite con Salvemini e Ciuferri, non prima del pari di Bouah. Quando la gara si stava per concludere sul 2-2, ecco il vantaggio avversario definitivo a due minuti dalla fine, ancora con Salvemini. Per il Catania è notte fonda. Le altre devono ancora giocare e la classifica rischia di diventare davvero un incubo.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 70 Benevento 61 Avellino 57 Picerno 54 Taranto 53 (-4) Casertana 52 Giugliano 52 Latina 48 Crotone 47 Foggia 45 Audace Cerignola 43 Sorrento 42 Acr Messina 41 Potenza 40 Catania 39 Turris 36 Monopoli 33 Virtus Francavilla 30 Monterosi Tuscia 27 Brindisi 15 (-4)

