Catania: domenica evacuazioni per il brillamento di un ordigno bellico

Il prefetto di Catania ha convocato, per domenica, a partire dalle 6, il Centro coordinamento soccorsi in concomitanza con l’avvio delle operazioni di bonifica e brillamento di un ordigno d’aereo da 250 chili di nazionalità tedesca, rinvenuto in contrada Pantano D’Arci, sulla Provinciale 69, nel territorio di Catania.

Le attività del Ccs – convocato cautelativamente – coordinate dalla prefettura, si terranno in prossimità del sito e vi prenderanno parte la Città metropolitana e il Comune di Catania, le forze di polizia, i vigili del fuoco, i militari del 4 Reggimento guastatori di Palermo e dell’aeroporto di Sigonella, l’Enac, l’Enav, l’Asp di Catania, la Sac e la Croce Rossa.

La pianificazione delle operazioni si è svolta nell’ambito di diverse riunioni di coordinamento svoltesi in prefettura, nel corso delle quali si è convenuto di svolgere l’attività di brillamento in una giornata festiva, al fine di ridurre al minimo i disagi per le attività presenti nella zona industriale. Saranno evacuati precauzionalmente gli stabilimenti della Sibeg e la sede Amts nella zona industriale. Le operazioni si svolgeranno, pertanto, a partire dalle ore 7 di domenica per concludersi intorno le 12.30. Le autorità aeronautiche disporranno il blocco totale del traffico aereo (Notam) dalle 7.30 alle 8, durante la fase di innesco, e dalle 12 alle 12.30, per il brillamento.

