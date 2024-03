Catania, buone notizie: ritrovato il bimbo di 10 anni scomparso

StrettoWeb

Una buona notizia in Sicilia, dopo ore e ore di paura ed apprensione. Il piccolo Mohamed, bambino di 10 anni allontanatosi di casa a Santa Maria di Licodia (Catania) e scomparso, è stato ritrovato a Palermo, nei pressi della Chiesa di Santa Chiara. Per fortuna è anche in buone condizioni di salute.

Il bambino si era allontanato da una comunità per minori del Comune etneo e il Sindaco del paese si era attivato per chiedere aiuto a tutta la comunità e non solo. Intervento tutt’altro che vano, dal momento che il bambino – grazie alle incessanti ricerche – è stato ritrovato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.