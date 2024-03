Castrovillari, due rapine in 30 minuti: è caccia al ladro

StrettoWeb

Due rapine in soli 30 minuti: è il nefasto record di un ladro che ha svaligiato due esercizi commerciali a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Volto coperto e armato di pistola, l’uomo ha fatto irruzione prima in una salumeria e poi in una panetteria. Il primo colpo è avvenuto intorno alle 20 circa, in orario di chiusura dell’attività situata su corso Calabria.

L’uomo ha minacciato la proprietaria con l’arma e si è fatto consegnare l’incasso per poi fuggire a piedi. Non soddisfatto, ha utilizzato la stessa dinamica meno di mezz’ora dopo per colpire nella panetteria. Sul singolare caso, che ha destato preoccupazione tra i residenti, indagano i Carabinieri di Castrovillari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.