Arghillà, i giovani di Forza Italia Reggio: “grazie all’iniziativa di Cannizzaro si accendono i riflettori sul disagio delle periferie”

“Su invito del deputato e coordinatore regionale di Forza Italia On. Francesco Cannizzaro, nei giorni scorsi il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, On. Alessandro Battilocchio, ha effettuato un primo sopralluogo nel quartiere Arghillà: è un passaggio fondamentale per il percorso che, ci auspichiamo, porterà al ripristino della legalità in una periferia che versa da sempre in uno stato di disagio sociale e culturale”. In una nota il coordinamento giovanile di Forza Italia Reggio Calabria, guidato dal coordinatore Giuseppe Camera, plaude alla proposta del deputato reggino Cannizzaro, che ha invitato formalmente il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

“Siamo certi che aver toccato con mano le criticità tipiche del quartiere di Arghillà abbia permesso al presidente Battilocchio di accertare la gravità delle problematiche di quel contesto periferico – proseguono i giovani di Forza Italia nella nota – È fondamentale che, a questa prima visita, segua un’ ulteriore verifica della commissione tutta, affinché si intervenga con azioni concrete, che solo lo Stato può attuare con fermezza, mirate al ripristino del decoro e della legalità”.“Siamo certi che l’ On. Cannizzaro seguirà con attenzione il percorso appena tracciato con questa prima visita nelle sedi parlamentari – si chiude così la nota- perché si accerti che vengano messe in atto tutte le misure necessarie per il proseguimento dell’iter che porterà a restituire ai reggini un quartiere dignitoso”.

