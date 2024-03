Incredibile dalla Spagna: Carlo Ancelotti rischia l’arresto

StrettoWeb

Carlo Ancelotti rischia l’arresto. E’ incredibile la notizia che nelle ultime ore rimbalza dalla Spagna. L’allenatore italiano è infatti accusato di frode fiscale e per questo la Procura spagnola chiede quattro anni e nove mesi di reclusione. Lo si legge in un comunicato stampa dove la Procura della regione di Madrid precisa che “chiederà quattro anni e nove mesi di reclusione” nei confronti dell’allenatore del Real Madrid.

I fatti risalirebbero agli anni 2014 e 2015, nella prima esperienza madrilena dell’ex Milan. Secondo l’accusa Ancelotti avrebbe frodato l’erario per 386.361 euro nel primo anno e per 675.718 euro nel secondo. “Al fine di evitare la tassazione sugli introiti derivanti da detti diritti d’immagine”, l’allenatore avrebbe utilizzato una “complessa” e “confusa” rete di fiducia e società per canalizzare i guadagni, si legge.

