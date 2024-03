Cardioteam – Una vela per il cuore: prosegue il viaggio della prevenzione in Sicilia | TAPPE

StrettoWeb

In Sicilia la prevenzione non si ferma! Cardioteam – una vela per il cuore, la campagna di screening del cuore promossa da Cardioteam Foundation Onlus, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, è in arrivo il 4 marzo a Capo d’Orlando, fino al 9 marzo. Poi rotta su Cefalù e Palermo. Prosegue dunque a vele spiegate l’attività di prevenzione per ridurre il numero di decessi causati da attacchi cardiaci e ictus che rappresentano tutt’oggi in Italia le principali cause di mortalità e invalidità.

Dulcinea è la barca attrezzata di sonographer ed ecocardiogramma wireless che sta girando l’Italia e, salpata nel mese di settembre da Genova, toccherà quasi 30 porti italiani in 12 mesi effettuando oltre 3000 ecocardiogrammi gratuiti a soggetti da 50 a 75 anni.

Salire a bordo è facilissimo

• Per chi ha tra i 50 e i 75 anni e vuole sottoporsi all’ecocardiogramma gratuito è necessario prenotarsi sul sito https://cardioteamfoundation.org/. L’agenda delle prenotazioni è disponibile nei giorni precedenti l’approdo in ogni porto.

• Tutti possono contribuire donando uno o più miglia nautiche sul sito della Rete del Dono, nella pagina dedicata al progetto https://www.retedeldono.it/it/cardioteam/una-vela-per-il-cuore.

Un modo per essere vicini a Cardioteam – Una vela per il cuore e soffiare sulle vele della solidarietà. Tutte le persone dai 50 ai 75 anni che saranno sottoposte ad ecocardiogramma riceveranno l’esito del test e una brochure sullo stile di vita da adottare per prevenire infarto e ictus. Nella tenda di Cardioteam Foundation Onlus, allestita per circa una settimana in ogni porto di approdo, si farà formazione su alimentazione, attività fisica, controllo della pressione arteriosa, del diabete e del colesterolo nel sangue.

“Il nostro marina – dichiara Elisa Monastra di Capo d’Orlando Marina – non è nuovo nell’ospitare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e prevenzione dai rischi di malattie. Non potevamo sottrarci dal sostenere e promuovere la Cardioteam Foundation Onlus in questo progetto originale e quanto mai ambizioso che, attraverso le miglia percorse da una barca a vela allestita all’uopo, è approdato in numerosi porti italiani, e che approderà a Capo d’Orlando Marina dal 4 marzo. Siamo felici di dare il nostro contributo nell’offrire la possibilità di screening gratuiti sia ai nostri clienti, maggiormente avvezzi a salire in barca, sia ai cittadini dell’hinterland, che potranno usufruire degli spazi approntati in banchina”.

La prevenzione salva più delle cure

Le malattie cardiovascolari hanno il triste primato di essere la prima causa di morte per infarto e di invalidità per ictus superando tutti i tumori messi assieme. Ma le malattie cardiache non sono una fatalità, possono essere individuate e curate. Nessuna fascia di popolazione è totalmente esente dal rischio, neppure quella giovanile. È importante però che tutti sappiano che ai fattori di rischio non modificabili, riconducibili all’età, al sesso e alla familiarità, si aggiungono quelli cosiddetti modificabili, che dipendono esclusivamente dallo stile di vita.

L’obiettivo del tour di Cardioteam – Una Vela per il Cuore è quello di portare la cultura della prevenzione in mezzo alla gente per sensibilizzare quante più persone possibile. Durante ogni tappa distribuiamo a tutti materiale informativo, così da raggiungere migliaia di persone, i loro amici, i loro familiari.

“La Sicilia è una terra straordinaria, alla quale siamo molto legati – afferma il Dott. Marco Diena, presidente Cardioteam Foundation Onlus – per questo abbiamo scelto di fermarci più di due mesi sulle coste siciliane e nelle isole. Un impegno notevole per la Fondazione che ha l’obiettivo di portare la prevenzione in mezzo alla gente”.

“Approda a Capo d’Orlando la campagna nazionale di Cardioteam “Una vela per il cuore” supportata dalla Lega Navale Italiana. I soci LNI della provincia di Messina avranno l’opportunità di effettuare, dal 4 al 9 marzo, gli screening cardiologici gratuiti a bordo della barca di progetto Dulcinea. Oltre ad “Una vela per il cuore”, siamo attivi come associazione anche in altre iniziative che riguardano la prevenzione sanitaria”, dichiara il Delegato Regionale LNI per la Sicilia Orientale, contrammiraglio Agatino Catania.

