Il Capo della Chiesa ucraina replica al Papa: “nessuna possibilità di resa”

Mentre Papa Francesco invoca la pace e invita l’Ucraina a negoziare affinché questa tremenda guerra finisca, il capo della Chiesa Ucraina, da New York, dice la sua (e risponde per le rime): “l’Ucraina è ferita ma imbattuta, siamo esausti, ma restiamo in piedi” – precisa Sviatoslav Shevchuk. “In Ucraina nessuno ha la possibilità di arrendersi! E tutti quelli che guardano con scetticismo alla nostra capacità di stare in piedi, diciamo: venite in Ucraina e vedrete!”.

Segue poi un appello agli americani, il popolo che lo sta ora ospitando mentre è in visita pastorale e presenzia alla Messa nella chiesa di San Giorgio: “per favore, sostenete la gente semplice dell’Ucraina”, ha aggiunto, incoraggiando il sostegno continuo all’opera caritativa perché “la solidarietà salva vite”.

