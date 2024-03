Campionato nazionale di pizza contemporanea, ottimi risultati per il team world pizza academy di Santo Bruzio

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – Il 5 e il 6 marzo a Grottaglie, in provincia di Taranto si è disputata la 2ª edizione del campionato nazionale di pizza contemporanea, quasi 100 partecipanti provenienti da tutta Italia, hanno gareggiato su 9 categorie. Il team world pizza academy, il cui presidente è il maestro pizzaiolo Santo Bruzio, si è fatto valere ottenendo importanti risultati. Orsola Pizzichemi è risultata prima per la pizza senza glutine

Giuseppe Costarella si è classificato 1′ per la pizza larga, 2′ Fil Genoese. Al primo posto, per la pizza veloce, Federico Spinella e al 3′ Giuseppe Costarella, che si aggiudica anche il 2′ posto della pizza contemporanea.

3′ classificato per la categoria free style Spinella Federico. Va a Guido Pipicella il premio pizza alternativa. Antonino Caccamo è stato premiato, invece, quale pizzaiolo più giovane in gara.

Il presidente Santo Bruzio, oltre a ringraziare l’Accademia professionale del gusto per l’organizzazione e l’accoglienza, si dice “fiero e orgoglioso dei ragazzi per l’impegno e i risultati ottenuti. L’11, 12 e13 marzo alla 3′ edizione del campionato del mondo Expocook ha visto quasi 200 partecipanti, provenienti da Serbia, Spagna, Inghilterra, Germania, Tunisia, Francia e Italia. Tra le varie categorie, Massimo Santoro del team World Pizza Academy, è diventato campione del mondo di pizza in teglia”.

