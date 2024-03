Campionato d’Eccellenza: Messana-Santa Croce 1-0

StrettoWeb

MESSANA – SANTA CROCE 1 – 0 Marcatore: 22′ pt Cannavò Messana: Lima, Farfaglia (1′ st Ginagò), Fragapane, Gargiulo, Misiti, Ficara, Biondo (34′ st Cafarella), Bonasera (30′ st Pantano), Cannavò (40′ st Rando), Corso, Genovese (41′ pt Barbera). A disposizione: Sanneh, Gusso, Viscuso, Sowe. All. G.Patti Santa Croce: Gravina, Sauro, Pesetti, Carta, Brullo, Fiansens, Silva (25′ st Pena), Bellassai (14′ st Occhipinti), Samb (26′ pt Ochi), Poumot (37′ st Vitale), Massari (10′ st Busacca). A disposizione: Sisino, Travaglianti, Interliggi, Di Miceli. All. C. Di Salvo Arbitro: Rosario Pavano di Enna Assistenti: Rosario Pennisi di Acireale e Luciano Amedeo Sicali di Catania Ammoniti: 37′ pt e 40′ pt Gargiulo(M), 8′ st Corso (M), 19′ st Sauro (SC), 23′ st Biondo (M) e Silva (SC), 36′ st Busacca (SC), 38′ st Cannavò (M), 46′ st Rando (M) Espulsioni: 40′ pt Gargiulo (M), 50′ st Cafarella (M) Recupero: 3′ – 5′ Angoli: 4 – 1 Entrano in campo la Messana in completo nero.

Santa Croce con maglia a strisce biancocelesti e pantaloncini bianchi. All’8′ primo rischio per il portiere Gravina del Santa Croce che temporeggia palla al piede e Cannavò intercetta, ma è lo stesso Gravina a far sua nuovamente la sfera. 12′ girata a volo in area di Genovese, salva Gravina respingendo con i piedi. 15′ stavolta è Bonasera a colpire a volo da fuori area, palla di poco alta sopra la traversa. 19′ sulla punizione dalla trequarti battuta da Buonasera arriva il colpo di testa di Fragapane, palla alta. 20′ primo rischio per la Messana con il portiere Lima che deve uscire dalla propria area anticipando gli attaccanti del Santa Croce e spedendo in fallo laterale.22′ Messana in vantaggio.

Un cross dalla destra di Gargiulo trova Corso dalla parte opposta, passaggio indietro per Fragapane che dal vertice dell’area piazza un cross a giro trovando pronto in mezzo all’area Cannavò che di testa gira a rete e supera Gravina che tocca ma non trattiene. 26′ primo cambio per il Santa Croce, fuori Samb dentro Ochi. 30′ dopo un batti e ribatti al limite, ci tenta Bonasera, para Gravina. 34′ sul primo angolo del Santa Croce è Carta a colpire di testa ma la palla è respinta da un difensore. 35′ Cannavò allarga sulla destra per l’inserimento in area di Biondo, l’esterno fa partire un diagonale d’esterno che finisce a lato. 37′ ammonito Gargiulo per un fallo a centrocampo. 40′ la Messana resta in dieci per il secondo giallo mostrato a Gargiulo dopo un fallo da dietro a centrocampo.41′ primo cambio anche per la Messana, fuori Genovese dentro Barbera. 45′ ammonizione per Poumot del Santa Croce.

Vengono concessi 3 minuti di recupero.47′ si rivede il Santa Croce con un tiro dalla distanza di Poumot che finisce fuori dai pali difesi da lima. Finisce il primo tempo con la Messana in dieci uomini ma in vantaggio grazie alla rete di Cannavò. Al rientro in campo nella Messana c’è Ginagò che prende il posto di Farfaglia. 8′ ammonito Corso. 9′ va in rete Cannavò su cross rasoterra di Barbera, rete annullata per fuorigioco dello stesso centravanti.10′ fuori Massari dentro Busacca per gli ospiti. 10′ veloce inserimento in area di Fragapane che lascia partire un tiro cross in diagonale su cui non arriva Cannavò, palla sul fondo. 11′ sull’uscita del Santa Croce, ruba palla al limite Biondo che entra in area e tira un diagonale di poco alto sopra la traversa. 14′ nel Santa Croce, fuori Bellassai dentro Occhipinti. 18′ la migliore occasione per il Santa Croce.

Filtrante per Ochi che si porta sul vertice dell’area piccola ma allarga troppo il diagonale che finisce a lato. 19’ammonizione di Sauro per una vistosa trattenuta. 20′ punizione dal vertice dell’area battuta da Corso, palla che sfiora l’incrocio dei pali. 23′ ammoniti Biondo e Silva per reciproche scorrettezze. 24′ ammonito Bonasera. 25′ ancora un cambio per il Santa Croce, fuori Silva dentro Pena. 30′ nella Messana, entra Pantano fuori Bonasera. 34′ ancora la Messana, dentro Cafarella, fuori Biondo leggermente infortunato. 36′ ammonizione per Busacca. 36′ la successiva punizione di Barbera è parata da Gravina. 37′ fuori Poumot dentro Vitale nel Santa Croce. 38′ ammonizione per Cannavò che chiedeva un calcio di rigore.40′ ultimo cambio nella Messana, dentro Rando fuori Cannavò.

Vengono assegnati 5 minuti di recupero. 46′ ammonito Rando. 47′ punizione dai 25 metri di Corso, palla alta. 50′ dopo una reazione di un difensore santacrocerino, è Cafarella, che reagisce a sua volta e viene espulso. Messana in 9 uomini. Dopo un minuto aggiuntivo finisce la gara con la vittoria della Messana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.