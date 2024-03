Campionati giochi di matematica: gli studenti di Casali del Manco in finale

StrettoWeb

Dopo il Premio ritirato in Vaticano per il Meeting sulla fraternità umana promosso da Fondazione Vaticana “Fratelli tutti” e quello ritirato al Senato nel mese di dicembre per il concorso “Testimoni dei diritti”, gli alunni della scuola secondaria di I grado dei plessi “A. Morrone” e “F. Kahlo” di Spezzano Piccolo e Magli hanno raggiunto un altro straordinario risultato. Francesco Morrone e Giulio Manfredi di Spezzano Piccolo e Pagliaro William e Pagnotta Giada di Magli hanno superato brillantemente la semifinale dei Campionati internazionali di giochi matematici che si sono tenuti giorno 16 Marzo presso il Liceo scientifico “E. Fermi” di Cosenza.

La competizione è organizzata ogni anno dall’Università Bocconi e gli alunni che si sono classificati tra i primi 15 si recheranno a Milano per disputare la finale nazionale. Un riconoscimento importante che ha suscitato entusiasmo e stupore nei ragazzi, increduli di essere riusciti a piazzarsi tutti tra i primi dieci trionfatori. Enorme la gratificazione anche dei docenti di matematica e dell’intera comunità educante dell’I.C Casali 2. Ma non si fermano qui le buone notizie infatti è arrivato un altro riconoscimento per William Pagliaro, alunno del plesso “F. Kahlo” di Magli che ha anche collezionato una meritata vittoria per il concorso “Legalità e cultura dell’etica” promosso dai Distretti italiani del Rotary International.

William si è piazzato al terzo posto per la realizzazione di un manifesto incentrato sul tema dell’impatto dell’Intelligenza artificiale sulla vita di tutti i giorni. Il titolo del Concorso 2023-2024, infatti, è stato incentrato su “Intelligenza Artificiale a breve, tra opportunità, rischi e possibili illegalità. Viaggio verso l’ignoto: evoluzione o declino?”. Infine, anche i docenti, oltre agli alunni dell’istituto scolastico casalino, hanno fatto parlare di sè fuori regione, in quanto la Professoressa di Arte del Plesso “F.Kahlo” Sabrina Marotta è stata selezionate di recente per presentare le proprie creazioni nell’ambito della rassegna d’arte “Manifesta/re. Taci anzi parla” a Siracusa presso la galleria Montevergine di arte contemporanea.

La Marotta, unica artista calabrese, ha aderito al tema lanciato dalla curatrice della mostra Marilena Vita, ovvero “il linguaggio creativo delle donne diventa messaggio sociale”. “Una scuola che continua a crescere – dichiara soddisfatta la Dirigente scolastica Agatina Giudiceandrea – non solo nel numero di alunni iscritti per il prossimo anno scolastico ma anche nell’offerta formativa. Siamo entusiasti per i risultati dell’impegno proficuo e per l’abnegazione che stanno dimostrando alunni e docenti, sempre più stimati e apprezzati anche a livello nazionale”.

Appuntamento quindi a Milano per le finali dei Giochi matematici e a Torino per ritirare il prestigioso premio del Rotary.

