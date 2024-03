“Calici sotto le stelle”, tutto pronto per l’edizione 2024 a Cirella

StrettoWeb

Rese ufficiali dagli organizzatori le date della XV edizione di Calici

Sotto le Stelle a Cirella. L’evento dedicato alle eccellenze enologiche si terrà nelle serate del 18,19 e 20 luglio e del 22, 23 e 24 agosto 2024. Ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Cerillae e dalla Casa del Chiarello, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Diamante, la manifestazione si terrà come di consueto nell’incantevole centro storico di Cirella.

Il programma completo sarà rivelato più avanti, ma gli organizzatori confermano tutti gli ingredienti che hanno reso l’evento tra i più

seguiti in Calabria, senza escludere nuove proposte e novità. Le

aziende vitivinicole saranno le assolute protagoniste con degustazioni

di vini Dop, Doc e IGT.

Non mancherà l’area food dedicata alla gastronomia di qualità. La manifestazione, com’è tradizione, continuerà a offrire ampio spazio agli eventi di spettacolo e culturali. Non resta, quindi, che segnare in agenda le date di luglio e agosto per partecipare all’edizione 2024 di Calici Sotto le Stelle.

