Calenda in Abruzzo: “D’Amico è un ottimo candidato. In Calabria sosteniamo Occhiuto”

“Perché sono alleato con Conte in Abruzzo? Lei pensi quanto deve essere bravo il candidato per farmi fare uno dei famosi campi larghi. In realtà il candidato è di una qualità straordinaria ha rimesso a posto l’università di Teramo, è un liberale, ha messo a posto l’azienda dei trasporti. Questa è l’unica ragione, ed è la ragione per cui sosteniamo Occhiuto, che è un liberale moderato di centrodestra in Calabria“. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Credo che il campo largo non esista, neanche tra Pd e M5S: non credo che queste coalizioni riescano a governare l’Italia. Azione nasce per dare un’alternativa di voto a chi non lo crede. Poi se c’è un buon candidato per carità. Vale sempre per prima la competenza”, conclude Calenda.

