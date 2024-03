Calabria, zero discariche e 80% di differenziata: ecco l’aggiornamento al piano rifiuti, “centrale il termovalorizzatore di Gioia Tauro”

StrettoWeb

Basta discariche e 80% di raccolta differenziata entro il 2027. Questi i due elementi chiave approvate dal Consiglio regionale sull’aggiornamento al piano rifiuti della Calabria. Il provvedimento è stato illustrato in aula dal consigliere della Lega Pietro Raso che ha sottolineato l’importanza “del termovalorizzatore di Gioia Tauro «per chiudere il ciclo di gestione”. Il capogruppo grillino Davide Tavernise non crede nel raggiungimento degli obiettivi e che ad Occhiuto di “spiegare come intende realizzare quanto scritto nell’aggiornamento”. Critici sia Muraca del Pd che Ferdinando Laghi di De Magistris presidente.

Approvato il rendiconto dell’esercizio 2022 dell’Aterp

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato, a maggioranza, il rendiconto dell’esercizio 2022 dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Aterp).

Approvato in sistema statistico

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato all’unanimità, il Sistema statistico che contiene la promozione della fruizione dei dati statistici nell’ambito del portale “Calabria Open Data”.

