La Calabria riparte da Baker Hughes: sottoscritto l’accordo con Unical

StrettoWeb

Importante accordo quadro tra l’Università della Calabria e Nuovo Pignone-Baker Hughes per promuovere lo sviluppo industriale, il trasferimento tecnologico, la ricerca e la formazione. Con il colosso industriale americano è stato sottoscritto anche un protocollo di intesa che delinea le principali progettualità che i due soggetti intendono realizzare insieme.

Le proposte concordate fanno riferimento alla terza missione universitaria, all’innovazione scientifica e alla formazione avanzata per le professioni del futuro, a beneficio del territorio anche in termini di ricadute occupazionali.

Baker Hughes, già presente in Calabria con un hub produttivo a Vibo Valentia e con un importante progetto in fase d’approvazione nel porto di Corigliano, diventa punto di riferimento per gli sbocchi lavorativi nel Mezzogiorno. L’accordo è stato sottoscritto da Nicola Leone, rettore dell’Università della Calabria, e Paolo Noccioni, presidente di Nuovo Pignone-Baker Hughes.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.