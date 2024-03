La Calabria protagonista al Salone del Libro di Torino: come partecipare

StrettoWeb

“Le Case editrici, gli autori, i Sistemi bibliotecari territoriali, le istituzioni culturali e gli enti locali calabresi interessati hanno tempo fino al prossimo 10 marzo per presentare le domande di partecipazione allo stand istituzionale regionale presso il Salone internazionale del Libro di Torino. La Regione Calabria parteciperà alla XXXVI edizione del Salone con un proprio spazio di oltre 200 metri quadrati, posto nella parte più centrale del Lingotto Fiere, all’interno del quale si potranno esporre, vendere e presentare i libri di più recente edizione”.

Cosi il vicepresidente della Giunta della Regione Calabria, Giusi Princi, ricorda la scadenza della manifestazione d’interesse indetta dal Dipartimento istruzione, formazione e pari opportunità, settore cultura, attività culturali, biblioteche, musei, teatri, Afam.

“Anche quest’anno – prosegue Princi – la Regione Calabria si candida ad essere di nuovo protagonista della prestigiosissima Fiera del libro, con un nutrito programma, che si sviolgerà dal 9 al 13 maggio, in uno stand moderno ed accogliente, che vedrà il coinvolgimento attivo di tutti i Sistemi bibliotecari regionali, con capofila, il Sistema bibliotecario Lametino. Come già nello scorso anno, anche l’edizione 2024 del Salone si avvarrà della presenza delle scuole calabresi e sarà, quindi, animata e arricchita dalla partecipazione dei nostri studenti per i quali sono state pensate anche sezioni mirate di confronto generazionale con scrittori, ma anche con autori del mondo dello spettacolo come quello, ad esempio, previsto con il professore-cantante Roberto Vecchioni reduce del duetto con Alfa a Sanremo”.

“Vita immaginaria è il tema della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Il nostro tema nel tema è ‘Emozioni e poesia. Esplora l’incanto della Calabria’. Un viaggio nel cuore della Calabria: un’emozionante sinfonia di poesia, storia e arte. Per dare voce alla Calabria attraverso chi la conosce e la esplora. Una vera opportunità – evidenzia infine il vicepresidente Princi – per tentare di modificare i vecchi stereotipi che caratterizzano la nostra regione e per diffondere un’immagine nuova della Calabria nel panorama nazionale e internazionale, per diffondere nel mondo la vitalità, le luci e i colori della nostra Terra”.

La richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse, da parte delle le Case editrici, degli autori, dei sistemi bibliotecari territoriali, delle istituzioni culturali e degli enti locali, redatta secondo il modello allegato e completa in ogni sua parte, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 10 Marzo 2024 al seguente indirizzo Pec sblametino@pec.it .

La manifestazione è consultabile al link in allegato: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?39944

Si ricorda, inoltre, che sul sito della Regione Calabria è pubblicato anche l’avviso esplorativo per l’individuazione di operatori economici da invitare, tramite ricorso al Mepa, per l’affidamento di servizi (allestimento stand, servizio hostess/steward e servizio transfer) relativi all’organizzazione e alla gestione della partecipazione della Regione Calabria al Xxxvi Salone internazionale del libro Di Torino,

La richiesta dovrà essere inviata, tramite Pec, all’indirizzo cultura.iac@pec.regione.calabria, entro e non oltre le ore 12.00 del 11 marzo 2024.

La manifestazione è consultabile al seguente link: https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?40039

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.