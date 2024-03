Calabria: Plastic Free onlus ringrazia i comuni premiati per l’impegno ambientale

StrettoWeb

“Il riconoscimento rappresenta un importante punto di partenza per rafforzare il percorso di crescita e ci motiva a proseguire con rinnovato impegno nella tutela del territorio e nella promozione di un futuro più sostenibile. Ringrazio i Comuni di Tortora, Diamante, Scalea, Tropea, Parghelia, Montepaone, Girifalco, Stalettì, San Ferdinando per la fiducia riposta nella nostra associazione e per il costante supporto alle iniziative portate avanti dai volontari Plastic Free. La collaborazione con le Istituzioni è fondamentale per la realizzazione di progetti concreti e di efficaci politiche ambientali. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questa sfida, per costruire insieme un domani migliore per le generazioni a venire”.

È il commento del referente regionale Plastic Free Onlus, Alberto Fio, alla premiazione dei “Comuni Plastic Free 2024” tenutasi nei giorni scorsi a Milano e che ha visto primeggiare la Calabria con ben 9 Amministrazioni locali premiate (seconda regione d’Italia dopo il Veneto con 13). Tra questi, il Comune di Tortora (Cosenza) si è contraddistinto, assieme ad altri sei in tutta Italia, con ben tre tartarughe, il massimo livello di virtuosità raggiungibile.

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i referenti locali che, con dedizione e instancabile passione, animano quotidianamente le attività di Plastic Free sul territorio calabrese – aggiunge Alberto Fio – La loro attività di volontariato rappresenta la linfa vitale della nostra associazione, permettendo di raggiungere capillarmente le comunità e di sensibilizzare cittadini di ogni età sui temi ambientali e sull’inquinamento da plastica in particolare. I riconoscimenti per i Comuni calabresi rappresentano una significativa attestazione del costante impegno profuso da tutti i nostri referenti locali nella tutela dell’ambiente e nella promozione di una cultura sostenibile” conclude il referente regionale Plastic Free Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.