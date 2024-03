Calabria in lutto, noto avvocato muore improvvisamente

StrettoWeb

E’ deceduto a soli 59 anni il noto avvocato di Cirò Marina, Antonio Anania. Il legale è deceduto a seguito di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Anania era molto conosciuto in città e nei palazzi di giustizia della Calabria. Si era laureato all’Università di Giurisprudenza di Urbino ed era diventato uno dei punti di riferimento dell’avvocatura crotonese. L’avvocato lascia moglie e figli. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti che perdono un punto di riferimento come l’avvocato Anania.

Morte Anania, il cordoglio del Sindaco di Cirò Marina

“Sgomento, avvilito, confuso. Questi i sentimenti che pervadono il mio animo, per la tristissima notizia, che ha colpito la nostra comunità. L’avvocato Antonio Anania, il mio amico Antonio, il nostro amico è volato alla Casa del Padre. Antonio era un persona dotata di un garbo e di una innata disponibilità che lo hanno fatto apprezzare infinitamente come persona e come professionista, da quanti lo hanno conosciuto. Antonio è stato anche, mio collega in Consiglio e nella Giunta comunale dal 2011 al 2015. Sempre disponibile ed attento, univa alla sua forbita dialettica una innata simpatia. Perdo, perdiamo tutti e troppo prematuramente un amico, innamorato della sua città e della sua terra. Porgo alla moglie, ai figli ed a tutti i suoi cari, il deferente cordoglio di tutta l’Amministrazione ed il mio personale abbraccio, certo che il Paradiso abbia accolto la sua anima”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari.

