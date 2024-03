Calabria, a Cropani apre la biblioteca intitolata a Saverio Grande

StrettoWeb

Dopo l’istituzione della Biblioteca Comunale di Cropani e del Comitato di Gestione, si va avanti in questi giorni per gli ulteriori passi da compiere, mirati all’avvio di questa nuova importante realtà territoriale e culturale. La Giunta del Comune Jonico, su proposta del Comitato, ha approvato l’intitolazione della Biblioteca al Maestro Saverio Grande, illustre insegnante delle scuole elementari, che ha segnato diverse generazioni di cropanesi per la sua caparbietà e professionalità nell’imprimere i valori e i contenuti del sapere.

Questo ricordo può e deve fungere da stimolo per le generazioni attuali e future, le quali avranno la possibilità di coltivare la conoscenza in un luogo il cui prestigio si eleva, grazie al nome che gli è stato così assegnato. La decisione di intitolare la Biblioteca a questo docente illuminato, pioniere delle didattiche più innovative, è stata condivisa da tutti con entusiasmo.

La cerimonia di inaugurazione della Biblioteca “Saverio Grande” si terrà martedì 26 marzo 2024, alle ore 18. La struttura è ubicata in via Duomo, di fronte all’Insigne Collegiata dell’Assunta (nota come il Duomo di Cropani).

L’evento, di alta valenza culturale, si terrà alla presenza del Sindaco di Cropani Raffaele Mercurio, dei vari componenti del Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale, del Comandante della stazione carabinieri maresciallo capo Giuseppe Tripaldi, del parroco padre Francesco Critelli, del Dirigente Scolastico Antonio Bulotta e di altre personalità istituzionali.

L’Assessore alla cultura del Comune di Catanzaro Donatella Monteverdi, il Sindaco di Gasperina Gregorio Gallello, il Presidente della cooperativa Kyosei e coordinatore del progetto Bibliovento Giancarlo Rafele. Modererà il Responsabile della Biblioteca Luigi Stanizzi.

La cerimonia sarà impreziosita dalle esibizioni musicali di Luigi Cimino, Pierpaolo Mercurio e Michele Stanizzi; e dalla lettura di alcuni brani da parte di Arianna Spada, Giulia De Fazio, Noemi Grano, Luigi Loprete e Paolo Dragone. Interverranno anche il nipote del maestro Grande, Saverio Rizzo, gli ex alunni Pietro Pitari, Lina Lepera e Francesco Guzzi; e l’amico Franco Cimino. La cittadinanza è invitata a partecipare.

