Calabria, le attività della Polizia Ferroviaria: controlli a tappeto, scoperte molte irregolarità

StrettoWeb

Nell’ambito dell’attività di prevenzione espletata dal personale dell’Ufficio Secondo del Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Calabria, particolare rilievo ha rivestito, in quest’ultimo periodo, l’inoltro delle numerose proposte per l’applicazione delle Misure di Prevenzione personali. Come già noto, l’applicazione delle Misure in argomento, costituisce il presupposto fondamentale per arginare e prevenire fenomeni di pericolosità sociale ad opera di soggetti che sono dediti abitualmente ad attività illecite in ambito ferroviario.

Nella circostanza, sono stati proposti e successivamente emessi 29 Avvisi Orali del Questore, 4 Fogli di Via Obbligatorio e 10 proposte di Sorveglianza Speciale, la maggior parte accolte dalle Questure competenti giurisdizionalmente e notificate agli interessati consentendo di infrenare le potenzialità criminali dei soggetti destinatari dei provvedimenti, garantendo la normale fruibilità del servizio del pubblico trasporto.

Seguitando nell’ attività di prevenzione a bordo dei treni interregionali denominata “Alto Impatto”, disposta e sensibilizzata dal Servizio di Polizia Ferroviaria, sono stati identificati e controllati 100 viaggiatori diretti verso varie località del Nord.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.