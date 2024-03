Calabria, Antoniozzi sicuro: “se Occhiuto si candidasse vincerebbe nettamente, sta facendo bene”

StrettoWeb

“Se Occhiuto si candidasse oggi non vincerebbe con il 54,5 ma con il 60%”. Lo afferma il vicecapogruppo Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Non voglio peccare di presunzione – aggiunge Antoniozzi – né evitare di dire che ci siano problemi: certo che ce ne sono. Ma se penso a com’era la Calabria due anni e mezzo fa vedo dei progressi enormi dall’ambiente alle infrastrutture, all’uso del Pnrr”.

“Certo c’è una sanità che va rivoluzionata – sostiene ancora il vicecapogruppo di FdI alla Camera – ma molte cose sono state fatte in questo periodo. Come Fratelli d’Italia non staremo a guardare e sono certo che, in relazione alla crescita del partito, avremo sempre più responsabilità. Ora dobbiamo essere lì primo partito alle elezioni europee ed è questo il primo obiettivo”.

