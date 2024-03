Bus salta la corsa, turisti non possono recarsi a Gerace: “confidiamo in un’azione riparatoria”

StrettoWeb

“Apprendiamo da un articolo di Gazzetta del Sud (edizione Reggio Calabria del 15 marzo 2024 dal titolo “Il bus per Gerace salta la corsa: i turisti se ne vanno”) della disavventura occorsa a gruppo di turisti che avrebbe dovuto essere in visita nella nostra Città e che, per una malcapitata circostanza, non lo ha potuto fare“. E’ quanto scrive in una nota il Sindaco f.f. della Città di Gerace, Dott. Salvatore Galluzzo. “Pur rappresentando che il nostro Ente Locale è estraneo a tale organizzazione, riconoscendo peraltro la serietà della società privata che gestisce il servizio, siamo rammaricati dell’accaduto e confidiamo in un’azione riparatoria che consentirà di recuperare a tutti loro la visita della Città di Gerace e delle proprie bellezze monumentali ed architettoniche”, rimarca Galluzzo.

“Ove ciò avvenisse quest’Amministrazione si renderà disponibile a riservare loro una speciale accoglienza durante la permanenza. Da anni questa Amministrazione Comunale investe nella promozione turistica della Calabria e della Città in tutti gli eventi, anche europei, rappresentando le bellezze della nostra regione e della Città che mi onoro di rappresentare”, conclude Galluzzo.

