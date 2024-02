Buon 1° Marzo 2024: IMMAGINI, FRASI, e VIDEO per gli auguri

StrettoWeb

Si è concluso Febbraio ed è iniziato il terzo mese dell’anno, Marzo 2024. Il nome deriva dal latino “Martius”, in riferimento al fatto che il mese fosse dedicato a Marte: alla divinità erano attribuiti il raccolto e la guerra. Prima della riforma giuliana, era il mese con cui l’anno aveva inizio. Nell’immaginario collettivo, marzo è descritto come un mese pazzo che renderebbe le persone nate in questo periodo lunatiche e con continui cambi di umore.

Le frasi e proverbi per gli auguri di Buon 1° Marzo 2024:

Marzo pazzerello guarda il sole e prendi l’ombrello;

Marzo pazzerello esci col sole e rientri con l’ombrello;

Neve marzolina dalla sera alla mattina;

Vento di marzo non termina presto;

Marzo ventoso, frutteto maestoso;

Marzo arido, aprile umido;

L’acqua di marzo è peggio delle macchie né vestiti;

Marzo, acqua e suli, carricari fa li muli;

U friddu di marzu trasi dintra lu cornu di lu voi;

Lu friddu di marzo scorcia a vecchia ‘nto iazzu. Ed ancora: Marzo asciutto ed aprile bagnato, beato i villano che ha seminato;

Se marzo butta erba, aprile butta merda;

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne;

Quando marzo marzeggia, april campeggia. Si dice anche: Chi nel marzo non pota la sua vigna, perde la vendemmia;

Marzo molle, grano per le zolle;

Le api sagge di marzo dormono ancora;

Marzo o buono o rio, il bue all’erba e il cane all’ombra.

La nebbia di marzo non fa male ma quella di aprile toglie il pane e il vino;

La luna marzolina fa nascer l’insalatina;

Tanta nebbia di marzo, tanti temporali d’estate;

Marzo, la serpe esce dal balzo. Ma di proverbi ce ne sono davvero tanti: Marzo ha comprata la pelliccia a sua madre, e tre giorni dopo l’ha venduta;

Marz marzot fio d’un baltrocc fio d’una baltroca, o ch’el piof o ch’el tira vent o ch’el fioca;

Di marzo chi non ha scarpe vada scalzo e chi le ha, le porti un altro po’ più in là;

Di marzo ogni villan va scalzo, Pace tra suocera e nuora dura quanto la neve marzola;

Marzo cambia 7 cappelli al giorno;

Marzo non ha un dì come un altro.

