Bullismo e cyberbullismo, incontri dei Carabinieri di Melito con gli studenti | FOTO

Nelle prime due settimane di marzo, presso i plessi di Chorio, Bagaladi, Melito e Roghudi, dell’istituto Comprensivo Corrado Alvaro di Melito Porto Salvo, diretti dal dirigente scolastico Antonella Borrello, hanno avuto luogo degli incontri con i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo, su un tema importante e attuale quale quello del bullismo e del cyberbullismo. Il Comandante di Compagnia, Daniele Barbero, nel corso dei suoi interventi, ha evidenziato le caratteristiche principali del fenomeno, non mancando di creare momenti di confronto con gli alunni dei vari plessi. I ragazzi sono stati più volte invitati a non ricorrere al silenzio e all’indifferenza, di fronte a compagni di classe in difficoltà, bensì a prendere le difese degli altri.

“È necessario riconoscere ogni segnale di disagio e chiedere tempestivamente aiuto ad interlocutori quali la famiglia, la scuola, le associazioni e le forze di polizia, quando si è vittima di bullismo nelle sue differenti forme, o quando si assiste ad atti similari, al fine di affrontare la situazione tempestivamente”, sottolinea il comandante Barbero. “L’omertà, conclude il comandante, non genera crescita, nè personale nè collettiva, e ognuno deve sentire il dovere di fare la propria parte al fine di creare una società migliore“, conclude.

