Si è appena verificato a Londra un brutale attentato con accoltellamento all’interno della metropolitana. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli e in questi minuti è in corso la caccia del terrorista.

Londra: le immagini dell'accoltellamento sulla metropolitana

