Brescia-Catanzaro, per Vivarini è “uno scontro diretto”. E si sbilancia sulla formazione

Obiettivo: riscatto. Il Catanzaro, dopo la bella striscia positiva con la vittoria del derby in mezzo, ha frenato la sua corsa sabato in casa contro la Reggiana, perdendo per 0-1 una partita strana, dove si è contrapposta sfortuna e imprecisione. “Abbiamo analizzato la partita, è stato un problema tattico, non di attenzione o determinazione. Ci è mancata la profondità e la la coordinazione tra gli attaccanti, ma non è facile quando trovi una squadra con 9 giocatori sotto palla”, le parole del tecnico alla vigilia.

Domani, la squadra giallorossa è impegnata a Brescia, in quello che Vivarini alla vigilia ha definito uno scontro diretto. “È una partita molto impegnativa, quindi dovremo prestare attenzione, perché è il Brescia è una molto quadrata e assemblata. Per loro è una gara più importante perché ambiscono a traguardi importanti. Sarà difficile sia sotto l’aspetto tecnico che tattico”, ha detto l’allenatore in conferenza stampa.

“Loro hanno un equilibrio di squadra – sempre il mister parlando delle Rondinelle – e hanno la capacita di non far giocare l’avversario specialmente nella loro metà campo. Maran è un allenatore bravo e in rosa ha giocatori di livello alto, ma noi abbiamo sicuramente le possibilità per metterli in difficoltà. Ai ragazzi ho detto che è uno scontro diretto e che loro saranno molto motivati, quindi ci dobbiamo preparare ad affrontare partite del genere perché dobbiamo continuare a consolidare la classifica”.

Su possibili scelte di formazione: “ovviamente quando si perde si mischiano nuovamente le carte, si va ad analizzare tutta la rosa a disposizione, si va a vedere chi sta più in condizione, chi magari è più confuso. È probabile quindi che qualcosa si andrà a cambiare”.

I convocati

Portieri : 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli Difensori : 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli

: 4. Antonini, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 44. Miranda, 72. Veroli Centrocampisti : 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm

: 8. Verna, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 92. Situm Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma

