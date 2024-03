Borgo Croce: tra arte e storia, un gioiello da visitare

StrettoWeb

Sulle colline calabresi, immerso nella quiete e circondato da ulivi secolari, è possibile visitare Borgo Croce, un piccolo borgo della provincia di Reggio Calabria che negli ultimi anni è andato incontro a una vera e propria rinascita grazie all’amore e alla dedizione dei suoi abitanti, che hanno cercato di preservare l’antica storia del territorio senza tuttavia disdegnare di guardare avanti e aprire le proprie bellezze ai visitatori che – sempre più numerosi – stanno affollando questa piacevole località.

A ben vedere, sono sufficienti pochi passi nelle sue stradine acciottolate per rendersi conto che ci si trova in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato: a Borgo Croce si ha infatti la sensazione di fare un tuffo nel passato e ammirare le case in pietra, i vicoli pittoreschi e le piazzette suggestive significa attingere alle storie di un tempo antico, quando la vita era scandita dai ritmi lenti della natura e dalla tradizione contadina.

Borgo Croce, un museo a cielo aperto

Con queste caratteristiche, non è certo sbagliato definire Borgo Croce come un vero e proprio museo a cielo aperto: le mura degli edifici sono decorate con murales colorati che raffigurano scene di vita quotidiana, paesaggi e personaggi storici, in quella che è un’opera d’arte collettiva che rende omaggio al passato e al presente del borgo.

Oltre ad essere un luogo di grande bellezza, Borgo Croce è anche un laboratorio di creatività. Artisti provenienti da tutto il mondo vengono qui per trovare ispirazione e per dare vita a opere d’arte che arricchiscono il patrimonio culturale del borgo.

Non è dunque un caso che durante l’intero arco dell’anno a Borgo Croce si organizzino eventi e iniziative socio-culturali che coinvolgono l’intera comunità. Mostre d’arte, concerti, spettacoli teatrali e laboratori didattici sono solo alcune delle attività che animano il borgo e lo rendono un luogo di incontro e di scambio.

Se dunque siete alla ricerca di un’esperienza autentica, Borgo Croce è probabilmente il luogo che fa per voi: qui sarà infatti possibile immergersi in un contesto storico e culturale unico, vivere a contatto con la natura e con le persone del posto, e lasciarsi conquistare dalla bellezza semplice e genuina di questo borgo calabrese.

Cosa fare a Borgo Croce: costruire il proprio soggiorno ideale

Fatte salve le premesse di cui sopra, Borgo Croce vi aspetta per un viaggio indimenticabile tra arte, storia e tradizione, invitando i visitatori a scoprire questo gioiello nascosto della Calabria e lasciarsi sorprendere dalla sua bellezza e dalla sua vitalità.

Oltre ad essere un paradiso per gli amanti dell’arte e della storia, peraltro, Borgo Croce offre anche diverse opportunità per chi desidera vivere un’esperienza di vita autentica e in armonia con la natura. I dintorni del borgo sono ad esempio l’ideale per gli amanti del trekking e delle passeggiate a piedi: sentieri panoramici conducono a suggestivi borghi montani e offrono la possibilità di ammirare paesaggi mozzafiato.

E che dire dell’enogastronomia? La cucina calabrese è ricca di sapori e di profumi autentici, e Borgo Croce non fa certo eccezione: qui sarà possibile ristorarsi assaggiando i piatti tipici della tradizione, preparati con ingredienti freschi e di stagione.

La rinascita di Borgo Croce

Quello che molte persone non sanno è che Borgo Croce, oggi incantevole gemma incastonata nel territorio calabrese, non sempre è stata come oggi ma, anzi, è il risultato di un volontario progetto di valorizzazione e promozione di Croce, frazione del Comune di Fiumara.

Per anni, infatti, Borgo Croce è stato colpevolmente dimenticato e l’elevato numero di “crocesi” che tendevano ad emigrare in altri luoghi d’Italia ne ha di fatto favorito lo spopolamento e il graduale abbandono.

Dinanzi a questo scenario che sembrava essere inevitabile, alcune persone hanno fatto rete per cercare di rivitalizzare il borgo e, pennelli e vernici alla mano, hanno iniziato a realizzare dei murales sulle pareti delle case, costituendo di fatto un percorso oggi visitato da tantissimi turisti e ridando vita alle vie di Borgo Croce.

Il borgo risulta così essere caratterizzato da un’architettura tendenzialmente tradizionale per questa categoria di località, con le classiche case in pietra che si affacciano su stretti vicoli e piazzette accoglienti. Ecco dunque che una passeggiata per le vie pittoresche e coloratissimo del borgo costituirà il miglior modo per approfondire la conoscenza del territorio, cogliendo l’opportunità per scoprire le botteghe e le osterie che abbondano in modo autentico.

Gli eventi di Borgo Croce

Grazie alla succitata rivalorizzazione del territorio, ora Borgo Croce è teatro di tantissimi eventi come le festività locali e le sagre che sono dedicate ai prodotti tipici.

Particolarmente emblematico è l’insieme di iniziative che vengono realizzate in occasione del Natale, con il Borgo che si illumina di luce e con musica, letture e regali che renderanno sempre più delizioso il proprio soggiorno a Borgo Croce.

Tra gli altri eventi di Borgo Croce più apprezzati c’è poi l’Igers XMAS Experience, che nel 2023 ha visto la partecipazione di oltre 1.000 persone interessate a saperne di più sulle modalità di promozione del territorio e delle sue eccellenze mediante i contenuti digitali.

La vitalità di Borgo Croce è tuttavia in continua evoluzione e, pertanto, chi sta progettando un viaggio in questa località farebbe bene a controllare quali sono gli eventi previsti in calendario, al fine di non perdere nemmeno una delle principali attrazioni del territorio…

