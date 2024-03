Borgo dei Borghi 2024, Tropea sostiene la candidatura di Badolato

StrettoWeb

“Tropea sostiene convintamente la candidatura del comune di Badolato a Borgo dei Borghi 2024 ed esorta tutti i calabresi a dimostrare lo stesso entusiasmo, lo stesso senso di appartenenza e la stessa passione che ha distinto e sorretta il successo del Principato nella straordinaria edizione del 2021″. È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando l’importanza indiscutibile di queste iniziative di marketing territoriale e del consenso che attorno ad esse si costruisce.

“Ma ancor di più – scandisce – della capacità di saper vivere queste partecipazioni e queste occasioni con contenuti, con capacità progettuale, con spirito di iniziativa e con impegno costante, continuo e competitivo. L’esperienza bellissima e ricca di soddisfazioni inattese, vissuta con determinazione da Tropea Borgo dei Borghi 2021 – continua il Primo Cittadino – ci ha fortificato in questa consapevolezza ed in questo metodo”.

“Non basta la partecipazione e non basta il primo risultato, che deve però essere perseguito con la collaborazione di tutti. Ma è esattamente da quel momento e da quel riconoscimento che inizia l’avventura e quel gioco di squadra che può fare la differenza, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, culturali ed economici della città ed attraverso la messa a terra di un piano d’azione di medio e lungo termine destinato a capitalizzare in relazioni e reputazione un traguardo altrimenti effimero”.

“Nel ribadire quindi il massimo sostegno e l’auspicio che Badolato possa rappresentare una nuova bella pagina di visibilità e di successo per tutta la Calabria, siamo disponibili – conclude Macrì – a mettere a disposizione di quella comunità l’esperienza maturata, capitalizzata e incrementata, portata avanti fino ad oggi e sulla quale Tropea continua a consolidare in Italia e nel mondo la sua immagine di destinazione turistico-esperienziale”.

Giunto all’11esima edizione, Borgo dei Borghi è il concorso promosso dal format Rai Kilimangiaro e che mette in gara 19 dei comuni, uno per regione, dei 5.521 borghi presenti in Italia. Per votare c’è tempo fino alle ore 23,59 di domenica 17 marzo. La preferenza va espressa sul sito di RaiPlay (www.raiplay.it/borgodeiborghi).

