Bonifica Sin-Crotone: il 29 marzo il tavolo tecnico decisivo

È previsto per venerdì 29 Marzo alle 11.30, presso la sede operativa del Commissario Straordinario Delegato Prof. Gen. B. (ris) Emilio Errigo, (palazzo della Provincia di Crotone, via Mario Nicoletta, 28), un tavolo tecnico per fare il punto della situazione sui previsti e approvati interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nell’area SIN e in particolare, per aggiornarsi dopo il primo incontro avvenuto il mese scorso in Prefettura, sul nuovo percorso di servizio alternativo da utilizzare in caso di una eventuale emergenza, che potrebbe verificarsi all’interno del tessuto cittadino durante i lavori di bonifica delle aree di proprietà Eni Rewind S.p.A.

Tale integrata viabilità d’emergenza, prevista tra via Botteghelle e la strada statale SS 106 consentirà, se necessario, il transito delle forze di polizia e di soccorso che operano quotidianamente sul territorio per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica della cittadinanza, sotto il controllo ed il coordinamento degli organi di Difesa e Protezione Civile. Il giorno prima, giovedì 28, il Generale Errigo incontrerà il Commissario Straordinario dell’ASP di Crotone, Dott. Antonio Brambilla, per discutere di protezione e salvaguardia della salute pubblica e di come poter migliorare la qualità della vita degli abitanti e residenti nella città di Crotone, dal punto di vista epidemiologico e sanitario.

