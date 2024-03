Bitcoin vola a 72 mila dollari, e Trump rilancia: “se sarò eletto nessuna stretta, mi faccio pagare in cripto”

StrettoWeb

Non si ferma la corsa del Bitcoin che ha aperto la settimana con un nuovo record sfondando la soglia dei 72.000 dollari e continua a salire nelle classifiche dei principali asset per capitalizzazione di mercato, superando l’argento per diventare l’ottavo bene piu’ prezioso al mondo. Ora vale piu’ di 1.400 miliardi di dollari.

La madre delle criptovalute ha raggiunto un picco storico di 72.234 dollari estendendo il rally della scorsa settimana, quando la valuta virtuale aveva superato il precedente picco di 68.991 dollari del novembre 2021. A dare la spinta al Bitcoin la decisione dell’autorita’ di vigilanza britannica Financial Conduct Authority di aprire le porte ai titoli garantiti da criptovalute, cosi’ come hanno fatto gli Stati Uniti. All’inizio di quest’anno le autorita’ statunitensi hanno dato il via libera ai fondi negoziati in borsa (Etf) agganciati al prezzo spot del Bitcoin, rendendo piu’ facile per gli investitori tradizionali aggiungere la criptovaluta al proprio portafoglio.

Gli Etf sono ampiamente considerati dagli operatori la prova del crescente interesse per le criptovalute da parte degli investitori istituzionali, il che contribuisce ad accrescere l’entusiasmo del mercato. Ma l’impulso e’ arrivato anche dal dollaro piu’ debole, in quanto i dati sull’occupazione negli Stati Uniti di venerdi’ scorso hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve rimanga sulla buona strada per iniziare a tagliare i tassi di interesse a giugno.

Al prezzo attuale, il Bitcoin e’ salito di quasi il 70% da gennaio, quando si trovava a circa 43.000 dollari. Tuttavia, e’ crollato a 15.000 dollari nel novembre 2022 in seguito al crollo della borsa di criptovalute Ftx. Il Bitcoin si sta portando dietro anche le alre criptovalute capitanate da Ethereum che ha superato i 4.000 dollari.

Donald Trump non intende attuare alcuna stretta sull’uso del Bitcoin e delle altre criptovalute nel caso fosse rieletto alla Casa Bianca. Lo ha lasciato intendere lo stesso ex presidente in un’intervista a Cnbc.

“Ho visto che è molto usato“, ha detto Trump, notando che molti di recente hanno acquistato la sua nuova linea di sneaker proprio in Bitcoin. L’ex presidente comunque precisa di non avere Bitcoin nel suo portafoglio di investimenti. “Ogni tanto però consento di pagarmi nella valuta digitale“, ha ammesso, riferendosi ai pagamenti effettuati alla sue società.

