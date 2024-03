Berardi, infortunio shock e lacrime! Il calabrese salta l’Europeo

StrettoWeb

Quanta sfortuna. E che peccato. Mimmo Berardi si fa male di nuovo, nel giorno del suo rientro. Ed è un infortunio bruttissimo e pesantissimo. Rottura del tendine d’Achille, 4-6 mesi di stop e addio praticamente certo all’Europeo che si giocherà tra qualche mese.

L’ala calabrese era tornata in campo oggi alle 12.30 nel delicato scontro salvezza in casa dell’Hellas Verona. Verso la fine, a circa un quarto d’ora dal triplice fischio, controlla di petto un retropassaggio errato del portiere ospite, ma nello stop appoggia male il piede e si ferma, cominciando a toccarsi e a sbracciare. Subito, tutti, capiscono la gravità dell’infortunio. Il calciatore esce aiutato dai medici e in lacrime. Forza, Mimmo, da tutta la Calabria!

