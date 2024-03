Benestare, completato l’ammodernamento della Sp74

StrettoWeb

Nuovi marciapiedi ed una viabilità più decorosa e sicura lungo la SP 74, nel tratto delle contrade Bosco e Bruca del Comune di Benestare. La Città Metropolitana di Reggio Calabria traccia un bilancio delle prime attività poste in essere per migliorare una delle arterie più importanti del comprensorio. Così, il vicesindaco Carmelo Versace ed il consigliere delegato ai Lavori pubblici e Pnrr, Domenico Mantegna, nonché sindaco di Benestare, hanno effettuato un sopralluogo nel nuovo percorso pedonale, da poco ultimato, che segna l’avvio di una serie di interventi volti ad ammodernare la SP 74.

Le parole di Versace

“La Città Metropolitana – ha detto Versace – va oltre la manutenzione straordinaria e consegna qualcosa di molto bello ad un Comune, Benestare, che ha davvero tanta voglia di affermarsi. Con questa attività, infatti, puntiamo a dare decoro a quanti amano passeggiare in totale sicurezza ed armonia con l’ambiente circostante. Ancora una volta – ha continuato il vicesindaco – viene premiata la sinergia istituzionale cui si ispira, da sempre, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà”.

“Qui, a Benestare, ci siamo confrontati con amministratori che riescono a portare importanti benefici in territori che, da tempo, attendono risposte. Una voglia di fare ed una vitalità fondamentali» che, per Versace, «segnano e contraddistinguono l’azione intrapresa dal sindaco Mantegna in un periodo storico in cui i finanziamenti ai Comuni scarseggiano e gli enti locali vivono una costante condizione di sofferenza economica”.

“Non è corretto – ha affermato il vicesindaco metropolitano – che amministrazioni così determinate e dinamiche, che hanno ancora tanto da esprimere, non vengano attenzionate per come dovrebbero. Il mio ringraziamento, non può che andare al sindaco Falcomatà e a tutti i consiglieri metropolitani delegati che, in maniera unitaria e consapevole, hanno voluto che questo intervento si realizzasse così come tanti altri se ne stanno realizzando sull’intero territorio metropolitano. Un grazie particolare, poi, lo riservo all’amministrazione comunale di Benestare che continua a collaborare a 360 gradi con la Città Metropolitana”.

L’intervento di Mantegna

Domenico Mantegna, nelle vesti di Sindaco di Benestare, ha ricordato “l’importanza della Sp74 che, passando dalle frazioni di Bosco e Bruca, è costantemente attraversata da automobilisti, pedoni e residenti. Abbiamo realizzato i marciapiedi per rendere più bella e sicura la strada”, ha spiegato aggiungendo che “gli interventi, comunque, non sono affatto terminati. A breve si procederà con il ripristino dell’asfalto per circa un chilometro e, contestualmente, si interverrà sulla pubblica illuminazione e l’arredo urbano”.

Anche Mantegna ha sottolineato “l’importanza della sinergia istituzionale” e, in particolare, ha rimarcato la “forte collaborazione con il settore Viabilità della Città Metropolitana, guidato dal dirigente Lorenzo Benestare. Il vicesindaco Versace e l’intera amministrazione Falcomatà – ha proseguito – hanno dimostrato estrema sensibilità rispetto alle istanze avanzate dal Comune di Benestare. Hanno compreso, infatti, le difficoltà del municipio nel far fronte, economicamente, alle problematiche che insistono su una strada molto trafficata e che conta oltre mille cittadini residenti. Quindi, a nome dell’amministrazione comunale di Benestare, non posso che esprimere i miei più sentiti sentimenti di gratitudine alla Città Metropolitana che ci consente di poter vivere al meglio il nostro bel Paese”.

