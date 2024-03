Basilicata, l’appello del Pd: “Chiorazzo si unisca al centrosinistra”

StrettoWeb

“In queste ore chiediamo ad Angelo Chiorazzo e Basilicata Casa Comune di continuare a lavorare con noi, come abbiamo fatto in questi mesi, nel percorso di costruzione di una alternativa credibile al pessimo governo della destra lucana. Soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo nella bulimica coalizione guidata da Bardi”. Così il segretario regionale del Pd, Giovanni Lettieri. Per le Regionali del 21 e 22 aprile, il centrosinistra ha candidato come governatore il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese.

“Auspico – ha aggiunto Lettieri – che possa prevalere il sentimento costruttivo che raccolga la richiesta di unità che viene dal popolo di centrosinistra”.

Con Chiorazzo “abbiamo lavorato – ha messo in evidenza Lettieri – con serietà e lealtà fianco a fianco con questa importante realtà civica dall’autunno scorso su proposte e iniziative che hanno visto solo convergenze. Dividersi sarebbe un regalo agli avversari che non meritano visto come hanno governato. Per questo – ha concluso – rivolgo ancora una volta l’invito a Basilicata Casa Comune e ad Angelo Chiorazzo di non vanificare questo lavoro perché sono i lucani a chiedere una alternativa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.