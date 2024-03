Basilicata, centrosinistra si ricompatta: ecco il nuovo candidato

StrettoWeb

Si ricompatta il centrosinistra in Basilicata in vista delle elezioni regionali 2024 in programma il 21 e 22 aprile. A quanto si apprende da fonti dem lucane, sarebbe chiuso l’accordo tra Pd, M5S, Verdi, Sinistra Italiana, socialisti, Basilicata possibile sulla candidatura del presidente Pd della provincia di Matera, Piero Marrese.

Calenda si scaglia contro il Pd

“Schlein, dopo la figuraccia del candidato ritirato, ha riconfermato l’adesione al veto dei 5S sulla partecipazione di Azione alla nuova coalizione, confermando la definitiva svolta del Pd verso il campo populista e la leadership di Conte. La segretaria del Pd ha evitato qualsiasi interlocuzione, da noi ricercata in questi giorni più e più volte. Spiace vedere la distruzione di quello che una volta era un grande partito riformista ridotto a ruota di scorta dei 5S. Buon viaggio”, scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, tornando sul nodo della candidatura in Basilicata.

