Basilicata che caos nel centrosinistra, Speranza si sfila. E su Chiorazzo resta il veto di Conte

Che caos nel centrosinistra per le regionali in Basilicata dove anche Roberto Speranza si sfila dalla corsa a candidato presidente. Pd e M5S, nella giornata di ieri, hanno tentato di convincere l’ex ministro ma lui è stato categorico: “non cambio idea, non mi candido”.

Forse solo il nome di Speranza avrebbe unito Pd, M5S, Sinistra, Azione e Italia Viva con quest’ultimi due in trattative anche con l’uescente Vito Bardi ed il centrodestra. E’ inutile girarci intorno, Angelo Chiorazzo, l’imprenditore del terzo settore, è divisivo per la coalizione di Pd e M5S con Conte, l’ex premier, che ha messo un veto chiaro sulla sua persona.

