Altro che campo largo per il Centrosinistra. Dopo Italia Viva di Renzi, alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile Azione di Calenda sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra.

Lo hanno annunciato il segretario lucano del partito, Donato Pessolano, e il consigliere regionale Marcello Pittella.

