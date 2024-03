Bari: sui social spunta una foto di Decaro con la sorella del boss

StrettoWeb

Non si placano le giuste polemiche dopo le gravi dichiarazioni pubbliche di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Sui social è spuntata una foto del sindaco di Bari Antonio Decaro con la sorella del boss Capriati. L’immagine è stata pubblicata sul Giornale e sulla Verità. “Sui social gira una foto in cui il sindaco è a braccetto nel maggio 2023 con la sorella del boss Capriati e una donna giovane“, scrive il Giornale, spiegando che l’immagine postata su Facebook era stata commentata sulla bacheca virtuale da Vincent Capriati: “Roba nostra“.

“7 maggio 2023: il sindaco di Bari De Caro fotografato con due donne che sarebbero rispettivamente sorella e nipote del boss ergastolano Antonio Capriati. Vero o falso?“. Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera su X, che postato la foto.

Sisto, ‘Emiliano e Decaro, giù le mani da Bari lo diciamo noi’

“Cari Emiliano e Decaro, che considero parimenti responsabili di quello che sta succedendo: Bari non è vostra, non è mafiosa. Giù le mani da Bari e dai baresi ve lo diciamo noi“. Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina nell’aula consiliare del Comune di Bari dai parlamentari pugliesi del centrodestra in seguito alle polemiche scaturite dalla nomina della commissione di accesso, disposta dal ministro dell’Interno Piantedosi, per valutare lo scioglimento del Comune di Bari per mafia.

“Noi – ha aggiunto – siamo garantisti ma non dobbiamo voltare la testa dall’altra parte, perché la mafia vuole che noi siamo indifferenti“. “Noi – ha detto Sisto – combatteremo la mafia senza se e senza ma, in una città nella quale i vigili preferiscono la mafia alle istituzioni“. Sisto ha ricordato che lo scorso 23 marzo “c’è qualcuno che ha gridato che il re è nudo: è stato Michele Emiliano e lo ha detto rispetto a se stesso e a Decaro. I re finalmente sono nudi“. Il riferimento è al racconto fatto dal governatore sabato mattina durante la manifestazione di solidarietà a Decaro, quando a raccontato di avere accompagnato l’allora assessore al Traffico a casa della sorella del boss Capriati. Racconto poi parzialmente rettificato dallo stesso Emiliano e smentito in toto da Decaro.

Renzi: “Decaro persona perbene, Emiliano? Non posso dire lo stesso”

“A Bari grande caos istituzionale tra il Viminale e la città guidata da Antonio Decaro” che “è un bravissimo amministratore e una persona perbene. Non posso dire la stessa cosa di Michele Emiliano. Anzi, ritengo Michele Emiliano il simbolo di un modo di far politica che è opposto al mio. Sono fiero del fatto che Italia viva non ha mai sostenuto il governo di Emiliano. E anzi, chi ha scelto di stare con noi ha lasciato la maggioranza pugliese, a differenza di quello che hanno fatto altri partiti. Questa io la chiamo serietà“. Così su Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

