Barcellona Pozzo di Gotto, il programma della Settimana Santa

Presentato ieri nell’antisala consiliare del Palazzo Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto il programma della giunta Calabrò in occasione della Settimana Santa. E’ stato l’assessore ai Grandi eventi ed alla Cultura Angelita Pino ad illustrare un calendario che comprende sia i tradizionali riti religiosi che una serie di eventi culturali. Un programma ricco di appuntamenti che è iniziato il 23 marzo con l’inaugurazione a Palazzo Caliri della mostra delle vare in miniatura a cura delle associazioni Pro Loco Manganaro e Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto.

Oltre ai riti religiosi della Settimana Santa sono previsti eventi culturali particolarmente interessanti tra i quali da segnalare il convegno dibattito nella biblioteca Nannino Di Giovanni martedì 26 alle 18 su “Due processioni uniche al mondo: le varette di Barcellona e Pozzo di Gotto” per fare il punto della situazione sulle iniziative a tutela delle due processioni storiche. In programma appuntamenti culturali anche all’Auditorium San Vito e due iniziative destinate ai più piccoli.

Il programma dei tradizionali riti religiosi accompagnerà tutta la Settimana Santa con alcune novità per quanto riguarda le Processioni delle Varette.

L’assessore ai Grandi eventi Angelita Pino ha evidenziato come il programma sia denso di eventi a carattere culturale oltre ai riti religiosi, sottolineando come il dibattito sulla storie delle varette punti anche ad affrontare in modo costruttivo le problematiche.

“L’amministrazione Calabrò sta lavorando alle soluzioni possibili e proprio per questo abbiamo dato al convegno un taglio propositivo. Le due processioni sono uniche al mondo, proprio per questo la giunta ha voluto espressamente scrivere nelle locandine dedicate alle varette, “Barcellona e Pozzo di Gotto unite nella fede”. Nel 2023 abbiamo partecipato al bando della Regione Siciliana per chiedere l’inserimento nel calendario dei grandi eventi regionali, inserimento che ci potrebbe consentire di ottenere risorse importanti oltre che una promozione a tutti i livelli”.

Tra le proposte dei patrocinatori delle vare e dei visillanti condivise dall’amministrazione comunale è il Canto corale “Venerdì di marzo” che vedrà insieme tutti i visillanti di Barcellona e Pozzo di Gotto il 29 marzo alle 20.00 sul Ponte Longano accanto al Palazzo Municipale.

