Bagnara, altro atto intimidatorio: sabotata l’auto del Sindaco, paura in città

Un altro atto intimidatorio a Bagnara, a qualche mese dall’ultimo, l’incendio alla vettura della Polizia Locale. Questa volta, a finire nel mirino è il Sindaco Adone Pistolesi, la cui auto è stata sabotata con dello zucchero nel carburante. A darne notizia è il movimento “Lista Civica Insieme per un Futuro”. “E dopo l’attacco incendi al nostro paese, da sud a nord e dalle colline al mare del 19 e 20 ottobre 2023, e dopo l’anonimo invito a dedicarsi alle preghiere da rivolgere agli Arcangeli del novembre 2023, e dopo il gravissimo attentato del 27 gennaio 2024 all’unica autovettura della nostra Polizia Locale, si aggiunge il sabotaggio con ‘zucchero nel carburante’ alla utilitaria che il Sindaco Adone Pistolesi aveva in uso”, scrive.

“Pazienza. Il Sindaco non si ferma, cammina tranquillamente a piedi, uscendo da casa al mattino presto per tornarci la sera. Si va avanti, convinti e fermi e non si scende dal percorso avviato e condiviso, legittimo e democratico, datato 14 giugno 2022″, aggiunge.

