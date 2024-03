L’annuncio: “avviati tutti i cantieri della Palermo-Catania-Messina”

StrettoWeb

“Sono stati avviati tutti i cantieri della Palermo-Catania-Messina ed è in corso il progetto di fattibilità per completare il raddoppio della Palermo-Messina, fra Castelbuono e Patti, 70 km. un percorso che sarà tutto in galleria”. Lo ha detto Maurizio Infantino, della direzione investimenti Rfi progetti Sicilia orientale, intervenuto oggi alla tavola rotonda “Logistica e infrastrutture per le imprese siciliane fattore chiave per la competitivita'”, organizzata da Unioncamere Sicilia, Uniontrasporti con la Camera di Commercio Palermo Enna, con il patrocinio della Regione Siciliana. “A maggio, inoltre, andrà in gara il collegamento col porto di Augusta – ha aggiunto Infantino – ed entro l’estate sarà pronto il progetto del collegamento della Ragusa-Vizzini con l’aeroporto di Comiso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.