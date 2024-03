Avis Calabria, oltre 400 candidati alle selezioni per il Servizio Civile

StrettoWeb

Oltre 400 candidati in soli due giorni. Sono le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che hanno fatto domanda e si sono presentati per accedere al Servizio Civile Universale per Avis Calabria e Admo

Calabria. Il gruppo di esaminatori, guidati dal presidente Avis Calabria, Franco Rizzuti, ha incontrato tutti gli aspiranti operatori, cercando di individuare i profili più idonei, chiedendo di rispondere a domande

sul Servizio Civile Universale, sui valori e l’organizzazione dell’Avis.

“Il Servizio civile – afferma il presidente Rizzuti – rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. Farlo, poi, all’interno dell’Avis, è particolarmente arricchente. Qui si respira il clima di una famiglia ma siamo molto organizzati e ben strutturati per portare avanti gli obiettivi della donazione e della solidarietà. Quest’anno abbiamo ricevuto quasi il doppio delle domande, a conferma che stiamo comunicando in maniera efficace il nostro lavoro.”

Il gruppo degli esaminatori è stato composto da: Franco Rizzuti, Domenico Nisticò, Giuseppe Muto, Gessica Dodaro, Laura Tallarico, Antonella Gaetano, Franco Pietro Parrottino, Francesco Broso, Biagio Cutrì, Luigi D’Errico, Amleto Pastore, Vito Nusdeo, Teresa Pugliese e Paolo Marcello. I posti a disposizione sono 71. Le graduatorie usciranno nelle prossime settimane e saranno consultabili sul sito nazionale Avis.

