Autostazione di Cosenza, parola d’ordine: degrado! La denuncia

“Il degrado dell’area delle Autolinee, l’unica stazione che arriva sino al centro di Cosenza, non è più ammissibile. Sono almeno venti anni che non è stato effettuato alcun intervento da parte del concessionario, Ferrovie della Calabria, che la gestisce”. A denunciare la situazione è il consigliere comunale Alessandra Bresciani. “Nessun miglioramento, dunque, e nessuna integrazione con la città. E se qualche anno addietro funzionava un ufficio informazione, e gli arrivi e le partenze erano annunciati dagli altoparlanti, ora tutto avviene nel silenzio o meglio nel caos”.

“Oggi, chi arriva all’Autostazione da qualsivoglia luogo si trova in un luogo sporco, alla mercé di balordi, senza alcun servizio di assistenza che possa indicare la corsia e l’orario di partenza e/o di arrivo. Il display esiste solo per annunci pubblicitari privati, ma è situato su una delle pensiline destinate al ricovero dei mezzi di trasporto pubblico. Chi lo ha autorizzato e perché non fornisce anche informazioni alla collettività? In questa area, – prosegue Bresciani – ai piedi del centro commerciale e del vicino centro storico, dovrebbe essere garantita la pulizia, la sicurezza, l’informazione, l’assistenza ai cittadini – e ai turisti – che hanno la necessità di utilizzare il servizio pubblico”.

E ancora, dice il consigliere, “consentire il collegamento anche con il trenino della Sila e con il Porto di Corigliano-Rossano, nonché rilanciare l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea: il trasporto su taxi e il servizio Alvolo verso l’Aeroporto di Lamezia che, purtroppo, la precedente amministrazione non ha curato, perché anche da tale stazione si dovrebbe promuovere l’immagine di Cosenza. Il concessionario della stazione delle Autolinee deve essere chiamato alle sue responsabilità, affinché provveda ad assicurare un servizio minimo essenziale di assistenza ai passeggeri, con informazioni anche a mezzo del display luminoso sugli orari gli arrivi e le partenze”.

“Non dovrebbe, inoltre, consentire lo svolgimento del servizio al di fuori dell’Autostazione con la fermata dinanzi ai singoli Terminal, senza alcun rispetto delle regole della sicurezza e compromettendo la vivibilità ambientale della zona. Infine, dovrebbe – conclude Bresciani – ripristinare la delimitazione con striscia gialla dell’area di competenza delle Ferrovie Calabro Lucane differenziandola con l’area comunale. Tutti i reiterati inviti e solleciti rivolti al rappresentante del concessionario Ferrovie della Calabria in Commissione Comunale sono rimasti inevasi, nonostante sia necessario un intervento a tutela dei cittadini e degli utenti da attuarsi al più presto”.

